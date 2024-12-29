Цены на пшеницу в Великобритании останутся низкими — прогноз

Цены на пшеницу в Великобритании продолжают снижаться по сравнению с 2023 годом, заявил Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB), 29 декабря сообщает сетевое издание Agriland.
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