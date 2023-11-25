Республиканский конкурс ´Энергомарафон´.

В рамках проведения ежегодного республиканского конкурса ´Энергомарафон´ наше учреждение дошкольного образования принимает участие в номинации ´Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов´ - Флешмоб ´Фиксики в гостях у ребят´.
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