Республиканский конкурс ´Энергомарафон´.

В рамках проведения ежегодного республиканского конкурса ´Энергомарафон´ наше учреждение дошкольного образования принимает участие в номинации ´Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов´ - Флешмоб ´Фиксики в гостях у ребят´.