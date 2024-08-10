Ракетные войска Белоруссии с «Искандерами» идут к украинской границе на фоне боёв под Курском

Лукашенко приказал перебросить спецназ и ракетные войска к украинской границе Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перебросить дополнительные подразделения и бронетехнику, РСЗО «Полонез» и спецназ к границам с Украиной на фоне вылазки ВСУ в курское приграничье.
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