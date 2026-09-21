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Царьград

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Батраков оценил скорости и стиль игры «Галатасарая»

Батраков оценил скорости и стиль игры «Галатасарая»

Полузащитник Алексей Батраков рассказал о своих впечатлениях от игры в Турции. Перейдя из «Локомотива» в «Галатасарай» 20 августа, русский игрок отметил высокие скорости и сложность прессинга.

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