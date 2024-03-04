После запуска Apple Vision Pro один из руководителей компании, Дэн Риччио, собирается на пенсию

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, бывший вице-президент и руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения Apple Дэн Риччио сообщил коллегам, что он «близок к выходу на пенсию» после более чем 25 лет работы в компании.
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