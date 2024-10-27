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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Надеюсь, Ферстаппен и Норрис устроят что-то и в Бразилии. Пока они сражаются друг с другом, все в порядке»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги победного Гран-при Мехико и выразил надежду на новые сражения пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом.

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