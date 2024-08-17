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Аргументы и Факты

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Ротару купила здание отеля в Ялте с условием, что там будет детский кружок

Ротару купила здание отеля в Ялте с условием, что там будет детский кружок

Народная артистка СССР София Ротару купила здание отеля в Ялте всего за 500 долларов при условии, что там будет работать детский кружок, однако его так и не организовали, рассказал политик Олег Царев «Царьграду».

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Комментарии
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Ч
Чак
Тому кто продал этой гадине это здание. Дать 15 лет строгача.
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