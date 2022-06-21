США на Украине предрекли второй Вьетнам

Можно ли победу России в «незалежной» считать поражением Америки Дмитрий Родионов На фото: военнослужащие армии США принимают участие в патрулировании территорий на северо-востоке Венгрии, граничащей с Закарпатской областью Украины (Фото: MTVA — Media Service Support and Asset Management Fund/TASS) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Владимир Лепехин Владимир Можегов Поражение США и Запада на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане, считает глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS), вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.