Военное обозрение

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Украинские боевики нанесли удар по эвакуационной группе российских военных медиков под Угледаром

Украинские боевики нанесли удар по эвакуационной группе российских военных медиков под Угледаром

Боевики киевского режима в нарушение существующих правил ведения войны расстреляли группу медиков, направлявшихся в Угледар для эвакуации раненых.

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