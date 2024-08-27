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Закон и Порядок

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Предложение запретить доставщиков и таксистов для пополнения кадров на военных заводах

Предложение запретить доставщиков и таксистов для пополнения кадров на военных заводах

С такой идеей выступила вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.Коротко об этой солидной даме, хорошо известной телезрителям, весьма влиятельной в чиновничьих и бизнес-кругах.

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