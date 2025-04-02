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Датчиками шума и видеокамерами оборудуют все стройплощадки Москвы

Датчиками шума и видеокамерами оборудуют все стройплощадки Москвы

До конца 2025 года все столичные стройки оснастят датчиками шума Подключение всех столичных стройплощадок к городской системе видеонаблюдения позволит повысить прозрачность и безопасность строительного процесса, считают в Мосгосстройнадзоре До конца 2025 года все строительные площадки в Москве должны быть оснащены датчиками шума и камерами наблюдения.

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