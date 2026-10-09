So, shall we continue paving the way to ATX? (at least locally) E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! sequelll I still continue to look towards the long side, since in terms of context nothing has changed for me, and now it has even strengthened due to the fact that we tested NSP and NPOC.
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