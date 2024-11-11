На развилке трассы “Фонтаны” собрали мусор и установили туалет

Второй на осень субботник прошел на трассе “Фонтаны”, сообщили в Дирекции спорта Петрозаводска. Поработали отлично, заботливо прогулялись по трассе – убрали кустарник, поваленные деревья и подготовили развилку к лыжным фестивальным дням.