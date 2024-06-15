Почему бы нам не дать ему пинка под зад?

Почему бы нам не дать ему хорошего пинка под зад? Ну ведь выпрашивает же, аж из штанов выпрыгивает, да и на деле старается пакостить, а Верховный с ним всё миндальничает! Да нет, не миндальничает с Пашиняном Путин.
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