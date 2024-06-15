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Закон и Порядок

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  • Evgeni Velesik
    А мы вам гадали, кто нам курс доллара определяет, а это оказывается ФРС Штатов!США "изолировала"...
  • Evgenija Palette
    Полно вам, Людмила.  ВСЁ - НАЛИЦО...Всё просто
  • ММ
    Ой-ой, прямо гениальные прозрения! А не доходит, что благостное житие оных персонажей пример и подражание для других,...Всё просто

Почему бы нам не дать ему пинка под зад?

Почему бы нам не дать ему пинка под зад?

Почему бы нам не дать ему хорошего пинка под зад? Ну ведь выпрашивает же, аж из штанов выпрыгивает, да и на деле старается пакостить, а Верховный с ним всё миндальничает!   Да нет, не миндальничает с Пашиняном Путин.

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