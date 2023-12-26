Как изменятся пособия и пенсии в 2024 году

С 1 января 2024 года Законом о республиканском бюджете на 2024–2026 годы предусмотрено повышение всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.