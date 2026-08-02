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Эксперт Союза автоперевозчиков Куксов предупредил о рисках новых правил режима труда и отдыха водителей

Эксперт Союза автоперевозчиков Куксов предупредил о рисках новых правил режима труда и отдыха водителей

С 1 сентября в России вступят в силу изменения в регулировании режима труда и отдыха водителей. Однако новые нормы могут создать сложности для перевозчиков, если не учесть реальные условия работы отрасли.

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