Более 450 тысяч человек уже проголосовали на выборах в Мосгордуму AlexCoderБолее 450 тысяч человек уже проголосовали на выборах в Мосгордуму AlexCoder Наблюдать за ходом электронного голосования может любой желающий Москвичи активно голосуют за кандидатов в депутаты Московскойгородской Думы (МГД) восьмого созыва, а также муниципальных депутатовв 8 муниципальных округах ТиНАО и в муниципального округаКуркино.