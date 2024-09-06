Более 450 тысяч человек уже проголосовали на выборах в Мосгордуму AlexCoderБолее 450 тысяч человек уже проголосовали на выборах в Мосгордуму AlexCoder Наблюдать за ходом электронного голосования может любой желающий Москвичи активно голосуют за кандидатов в депутаты Московскойгородской Думы (МГД) восьмого созыва, а также муниципальных депутатовв 8 муниципальных округах ТиНАО и в муниципального округаКуркино.
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