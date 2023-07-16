КВАДРАТУРА КРУГА Наверное, Володимир Олександрович сейчас больше всего жалеет о том, что из него сделали президента его страны.
К какому финалу движется бывший любимец публики?
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Вадим Скоробогатов
Играть президента...И быть президентом...Это БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
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9 час.
Леонид Попивняк
Хохол - это укушенный поляком русский.........Украинец пишет с большой буквы слово Родина......а хохол - Сало.......)))))
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9 час.
Аркадий Цыганов
Интересно фото и персоны сзади Зели. Один руки держит спереди, другой сзади. Их даже не научили простому, на эту тему бородатых анекдотов куча. А Зеля сексот КГБ.
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2 час.
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