Спички - не игрушка

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К какому финалу движется бывший любимец публики?

К какому финалу движется бывший любимец публики?

КВАДРАТУРА  КРУГА Наверное, Володимир Олександрович сейчас больше всего жалеет о том, что из него сделали президента его страны.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Играть президента...И быть президентом...Это БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
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9 час.
Леонид Попивняк
Хохол - это укушенный поляком русский.........Украинец пишет с большой буквы слово Родина......а хохол - Сало.......)))))
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9 час.
Аркадий Цыганов
Интересно фото и персоны сзади Зели. Один руки держит спереди, другой сзади. Их даже не научили простому, на эту тему бородатых анекдотов куча. А Зеля сексот КГБ.
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2 час.

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