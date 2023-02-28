РЭО запустил набор в студенческие экоклубы

Сеть из 30 экологических клубов при российских вузах «Зеленая лига» откроется в российских регионах. Российский экологический оператор поддержит студентов на экодобровольческом поприще и уже начал сбор заявок от экоклубов на вступление в «Лигу».
Сеть из 30 экологических клубов при российских вузах «Зеленая лига» откроется в российских регионах. Российский экологический оператор поддержит студентов на экодобровольческом поприще и уже начал сбор заявок от экоклубов на вступление в «Лигу».
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