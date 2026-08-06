Оперативно-тактическое задание на крейсер проекта 66 и его первые корректировки В предыдущей статье я представил уважаемому читателю историю проектирования крей.
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Оперативно-тактическое задание на крейсер проекта 66 и его первые корректировки В предыдущей статье я представил уважаемому читателю историю проектирования крей.
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