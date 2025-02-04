❗️ В Крыму за сутки обследовали более 450 километров береговой линии на наличие мазута По информации МЧС России, всего очищено порядка 212 километров берега.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ В Крыму за сутки обследовали более 450 километров береговой линии на наличие мазута По информации МЧС России, всего очищено порядка 212 километров берега.