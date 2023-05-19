Доброе утро, полуостров 🌺 Пятница будет тёплой и солнечной. Осадков сегодня не предвидится. Подробнее смотрите в нашей подборке👇 Симферополь +25 … +12, малооблачно Севастополь +25 … +13, малооблачно Алупка +23 … +17, малооблачно Алушта +24 … +18, облачно Армянск +25 … +15, облачно Бахчисарай +25 … +11, малооблачно Белогорск +23 … +12, малооблачно Джанкой +24 … +14, малооблачно Евпатория +26 … +14, малооблачно Керчь +22 … +17, малооблачно Красноперекопск +25 … +15, облачно Саки +26 … +13, малооблачно Старый Крым +22 … +12, малооблачно Судак +24 … +17, малооблачно Феодосия +24 … +15, малооблачно Щёлкино +20 … +17, малооблачно Ялта +24 … +18, малооблачно Желаем всем удачного дн🌺 Пятница будет тёплой и солнечной.