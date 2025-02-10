Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не разделяют «всеобщего восхищения» главой киевского режима Владимиром Зеленским и не будут при обсуждении завершения конфликта на Украине учитывать его пожелания.
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