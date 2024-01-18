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Новогодние каникулы большинство российских туристов предпочли провести в Таиланде

Новогодние каникулы большинство российских туристов предпочли провести в Таиланде

«АльфаСтрахование» проанализировала данные по полисам страхования путешественников и выяснила, какие направления для путешествий пользовались особым спросом в прошедшие праздники, а также какие страховые случаи клиенты заявляли чаще всего.

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