Дени Байсаров вышел в свет после нашумевшего заявления матери

Младший сын Кристины Орбакайте остался в России, несмотря на позицию его родных. Кристина Орбакайте и Дени Байсаров соцсетиПока Кристина Орбакайте колесит по Штатам с гастролями, ее младший сын Дени Байсаров приобщается к светской жизни в России.