Дени Байсаров вышел в свет после нашумевшего заявления матери

Младший сын Кристины Орбакайте остался в России, несмотря на позицию его родных. Кристина Орбакайте и Дени Байсаров соцсетиПока Кристина Орбакайте колесит по Штатам с гастролями, ее младший сын Дени Байсаров приобщается к светской жизни в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии