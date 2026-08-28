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Альфа-Банк РПЛ. ЦСКА в гостях у «Акрона», «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в субботу

6-й тур Альфа-Банк РПЛ стартует в пятницу матчем « Акрон » – ЦСКА . В субботу « Зенит » сыграет в гостях с « Факелом », «Краснодар» примет «Ростов», «Локомотив» – «Динамо».

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