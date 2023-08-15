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Новак Джокович: «Мне нравится то, как я себя чувствую после 20 лет профессионального тенниса. Огонь еще горит»

«Мне нравится то, как я себя чувствую после 20 лет профессионального тенниса. Огонь еще горит. У меня еще есть мотивация приезжать на крупнейшие турниры и бороться за победу, за титулы, дарить болельщикам хорошие ощущения».

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