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Деурбанизация Киева: власти вводят «жёлтые» и «красные» тревоги из-за беспрерывных атак

Деурбанизация Киева: власти вводят «жёлтые» и «красные» тревоги из-за беспрерывных атак

Россия изменила тактику ударов по Киеву и Киевской области. Об этом в своём блоге сообщил бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, в отношении которого в 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.

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