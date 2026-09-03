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Царьград

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Командир и подчиненный ВСУ создали схему по присвоению выплат

Командир и подчиненный ВСУ создали схему по присвоению выплат

Командир батальона ВСУ и его подчиненный мошеннически делили боевые выплаты. Офицер формально переводил солдата на передовую, но удерживал в тылу, соблюдая сговор.

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