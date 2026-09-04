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Пятый канал

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Путин встретится с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле

Путин встретится с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле

Президент РФ Владимир Путин 9 сентября 2026 года проведет в Кремле встречу с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, который посетит Москву с государственным визитом.

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