Путин встретится с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле

Президент РФ Владимир Путин 9 сентября 2026 года проведет в Кремле встречу с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, который посетит Москву с государственным визитом.
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