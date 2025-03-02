Представлен новый кроссовер Haval: он стоит дешевле «Нивы»!

Haval запустил продажи нового кроссовера H6 3-й генерации в версии National Trend Edition. Такая машина примечательна тем, что у себя на Родине оценена в менее чем 72 000 юаней, что в переводе на рубли составляет около 880 000 руб.
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