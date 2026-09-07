Происшествия
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Происшествия

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Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств травмирования ребенка на детской площадке во Владивостоке

Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств травмирования ребенка на детской площадке во Владивостоке

В СМИ сообщается о произошедшем в конце августа 2026 года инциденте, когда футбольные ворота упали на 10-летнего мальчика на детской площадке во Владивостоке.

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