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Bitcoin у $80 000: на биржах растет риск локальных ликвидаций

Bitcoin испытывает трудности с преодолением психологически важного уровня $80 000, тогда как на рынке деривативов постепенно накапливается напряжение.

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