ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/GLOBALLOOKPRESS ТЯО НЕ ДЛЯ КИЕВА, А ДЛЯ ЛОНДОНА: КАЖДОЕ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИИ ДЛЯ ЗАПАДА БУДЕТ ХУЖЕ ПРЕДЫДУЩЕГО – ЭКСПЕРТЫ Нашим оппонентам в странах коллективного Запада следует помнить, что каждое следующее предложение России будет хуже предыдущего.