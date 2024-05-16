ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/GLOBALLOOKPRESS ТЯО НЕ ДЛЯ КИЕВА, А ДЛЯ ЛОНДОНА: КАЖДОЕ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИИ ДЛЯ ЗАПАДА БУДЕТ ХУЖЕ ПРЕДЫДУЩЕГО – ЭКСПЕРТЫ Нашим оппонентам в странах коллективного Запада следует помнить, что каждое следующее предложение России будет хуже предыдущего.
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