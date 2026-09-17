Глава МИД Франции сделал заявление о войне и мире с Россией

Отношения Парижа и Москвы застыли в опасной серой зоне: Франция уже не считает их мирными, но пока не признает состояние войны.
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