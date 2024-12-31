"Властям пора одуматься". Шурыгин рассказал, что у нас нет резерва для капитуляции Украины

Борис Леонтьев

Фашистов надо добивать в их логове. Причём на всей территории Украины, а то и подальше. Освобождение только тех территорий, которые входят в состав РФ и заключение после этого мира — это то, чего хочет и добивается сейчас НАТО, США и фашистская хунта. А именно передышки для последующего очередного нападения на Россию. Если мы пойдём на это, то Запад, а главное США нарастит свой ВПК и усилит его. После этого Украину завалят оружием и боеприпасами и навербует для неё сотни тысяч фашистов и террористов со всего мира, а возможно на этот раз задействует по полной и свои регулярные войска. При этом Запад не прекратит ни теракты против России, ни попытки раскачать её с помощью внутренней пятой колонны и предателей во власти и олигархате. Ну а также будет продолжать раскачивать Среднюю Азию и Закавказье и давить нашу экономику санкциями. Союзников у России, кроме разве КНДР, как показала жизнь нет, поэтому Западу не стоит давать ни малейшей передышки — фашистов надо добивать до их смертного конца. Пора уже кончать сюсюканье и заигрывания с укрофашистами, Западом и США. Хохлов надо добивать до полной их капитуляции по всей Украине и поступать с ними так как поступали с ними в Европе, что и отражено во множестве памятников по всей Европе и с которыми никто и не думает поступать как с памятниками советским солдатам.