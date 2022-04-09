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Боец MMA Двалишвили: Стерлинг уничтожит Яна и отправит обратно в Россию

Боец MMA Двалишвили: Стерлинг уничтожит Яна и отправит обратно в Россию

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили поделился мнением о предстоящем поединке между Петром Яном из России и действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американцем Алджэмейном Стерлингом.

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