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Наш потерянный мир

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В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

13 июля в 17:33 на территории Рязанской области была объявлена беспилотная опасность. Информация об этом появилась в официальном канале об оперативной обстановке, чрезвычайных ситуациях и погодных условиях в регионе.

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