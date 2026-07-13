В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

13 июля в 17:33 на территории Рязанской области была объявлена беспилотная опасность. Информация об этом появилась в официальном канале об оперативной обстановке, чрезвычайных ситуациях и погодных условиях в регионе.
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