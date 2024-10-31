Глава Пентагона допустил участие третьих стран в конфликте на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что если северокорейские войска примут участие в поддержке России в конфликте с Украиной, это может вызвать ответные действия от других государств и привести к расширению вооруженных столкновений, передает C-Span.
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