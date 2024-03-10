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Тень Эскобара: арест колумбийского наркобарона в Медельине

Тень Эскобара: арест колумбийского наркобарона в Медельине

Призрак колумбийского картеля Медельин вновь бросил тень на мир, омрачив его теневой стороной. В ходе международной операции, инициированной испанской полицией, в роскошной вилле Медельина был арестован один из ключевых фигур некогда могущественного преступного синдиката.

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