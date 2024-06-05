Западные санкции и Казахстан: здравый смысл перевешивает?

Заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин на брифинге сообщил журналистам, что Астана не поддерживает санкции США и Евросоюза (ЕС) в отношении России и других стран, но вынуждена их соблюдать.
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