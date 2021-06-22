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Пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек с начала пенсионной реформы в России

Пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек с начала пенсионной реформы в России

Росстат сообщает: число пенсионеров в России по состоянию на конец 2021 года составило 42,598 млн человек.

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Ирина
Путин доказал ,что ему плевать на 40 миллионов пенсионеров . Он раздавал деньги олигархам ,бизнесменам ,семьям с детьми ,а что работящим пенсионерам ,что не работающим -шиш .
Kонь в пальто Конь
А тебе на Интернет хоть денег хватает?
Ирина
Вы считаете ,что ваша антисоветская клика настолько ограбила российский народ ,что у него даже на Интернет не должно хватать денег ?
ГусЕна
Эта Курва за биткоины , как червь, точит.

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