Пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек с начала пенсионной реформы в России

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек с начала пенсионной реформы в РоссииРосстат сообщает: число пенсионеров в России по состоянию на конец 2021 года составило 42,598 млн человек.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаПутин доказал ,что ему плевать на 40 миллионов пенсионеров . Он раздавал деньги олигархам ,бизнесменам ,семьям с детьми ,а что работящим пенсионерам ,что не работающим -шиш .Kонь в пальто КоньА тебе на Интернет хоть денег хватает?ИИринаВы считаете ,что ваша антисоветская клика настолько ограбила российский народ ,что у него даже на Интернет не должно хватать денег ?ГусЕнаЭта Курва за биткоины , как червь, точит.Комментировать
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