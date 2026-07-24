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Царьград

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Bloomberg: США ищут ресурсы для операции против Ирана

Bloomberg: США ищут ресурсы для операции против Ирана

Администрация США сталкивается с финансовыми трудностями в поддержке операции против Ирана из-за замедления одобрения пакета мер в конгрессе.

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