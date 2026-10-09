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Ростех

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Центр аддитивных технологий предложил оптимизировать процесс сертификации «напечатанных» деталей

Центр аддитивных технологий предложил оптимизировать процесс сертификации «напечатанных» деталей

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Центр аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) предложил сократить объем повторных испытаний при сертификации деталей газотурбинных двигателей, изготовленных методом 3D-печати.

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