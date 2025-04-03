"Красная звезда": ВСУ предложили награду за голову российского снайпера "Магу"

Командование Вооруженных сил Украины объявило награду за голову российского снайпера с позывным "Мага", который на кураховском направлении ликвидировал семь пулеметных точек и не позволил бронетехнике ВСУ наступать на стратегически важном участке.
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