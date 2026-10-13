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Аргументы недели

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Вильнюс просит «ядерку». Источников три: США, Франция и Россия

Вильнюс просит «ядерку». Источников три: США, Франция и Россия

Литва хочет американскую базу. И не только базу – ядерное оружие. На вопрос литовского журналиста о постоянной базе Дональд Трамп ответил утвердительно.

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