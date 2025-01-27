Марина Годлевская: «Этого я никогда в жизни не забуду»

Заведующая литературной частью Театра музыкальной комедии пережила блокаду еще ребенком. Она поделилась с нами воспоминаниями о том времени и рассказала, как создавали мемориальный музей Марина Михайловна, вы были совсем ребенком, когда началась блокада.
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