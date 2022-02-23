В «Химках» объяснили назначение Юрана на пост главного тренера

Руководство клуба из Московской области рассказало о причинах третьего пришествия Юрана в «Химки». Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему Сергей Юран в третий раз в истории клуба был приглашен на пост главного тренера.
Руководство клуба из Московской области рассказало о причинах третьего пришествия Юрана в «Химки». Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему Сергей Юран в третий раз в истории клуба был приглашен на пост главного тренера.
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