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В «Химках» объяснили назначение Юрана на пост главного тренера

В «Химках» объяснили назначение Юрана на пост главного тренера

Руководство клуба из Московской области рассказало о причинах третьего пришествия Юрана в «Химки». Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему Сергей Юран в третий раз в истории клуба был приглашен на пост главного тренера.

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