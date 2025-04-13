Герой России Аркадий Корольков провел патриотические встречи в Новом Уренгое

В День космонавтики в Новый Уренгой приехал Герой России Аркадий Корольков. Замкомандующего ракетными войсками и артиллерией Московского военного округа встретился с молодежью и посетил благотворительный марафон «Свои».
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