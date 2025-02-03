За что москвичей штрафовали камеры в прошлом году? Самые частые нарушения и штрафы

Согласно данным столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в 2024 году устройства фотовидеофиксации чаще всего фиксировали нарушения скоростного режима — на превышение скорости приходится 52% всех фиксаций, а в количественном выражении ….
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